Brasileiro retorna aos gramados e mira sequência positiva pelo Midtjylland

Após quatro meses afastado por lesão, lateral destaca importância dos próximos jogos no Campeonato Dinamarquês e na Liga Europa

Desde 2019 no clube e 173 partidas disputadas, Paulinho foi peça fundamental na conquista do título dinamarquês da última temporada. Em seu sexto ano na Dinamarca, o lateral destacou a alegria de voltar a campo.

Recuperado de lesão, o lateral-esquerdo Paulinho voltou a atuar pelo Midtjylland nesta temporada, no clássico dinamarquês contra o Viborg, após quatro meses longe dos gramados. Agora, o brasileiro busca uma sequência de jogos positivas para o final de ano, antes da pausa para o inverno europeu.

“Foi uma sensação boa voltar a jogar depois de um período que tiver que ficar de fora por conta da lesão. A gente fica ansioso quanto está no lado de fora, mas graças a Deus tudo ocorreu bem”, afirmou o lateral-esquerdo Paulinho.

A equipe do brasileiro vive uma temporada com disputas intensas pela liderança da Superliga Dinamarquesa e pela classificação na Liga Europa. Pelo torneio nacional, o Midtjylland ocupa a terceira posição com 27 pontos, mesma pontuação de Copenhagen e AGF, que estão em segundo e primeiro lugar, respectivamente.

LEIA MAIS: Jornal italiano destaca Endrick como terceiro melhor jovem do futebol mundial

Brasileiro analisa competições na temporada

Por outro lado, na competição europeia, o clube dinamarquês ocupa a 13ª posição, somando sete pontos, dois a menos que o 8º colocado, última vaga direta para as oitavas de final. Ou seja, os times classificados entre o 9º e o 24º lugares disputarão o playoff do mata-mata.