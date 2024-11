Biografia de Doval terá lançamento neste sábado, no Rio

Museu da Pelada, em parceria com o autor Luciano Ubirajara Nassar, fará lançamento de livro sobre carreira do argentino, em bar do Leblon

O Museu da Pelada, em parceria com o autor Luciano Ubirajara Nassar, promove celebração ao legado de um dos maiores ídolos da história do esporte: Narciso Horacio Doval. Neste sábado (23), haverá o lançamento da biografia “Doval – O ídolo do povo”, com a presença de jogadores que marcaram época e viveram de perto a intensidade do craque. O evento, aliás, será no Bigorrilho no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro.