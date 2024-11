Abel Ferreira valoriza espírito de equipe após vitória do Palmeiras

Outro ponto valorizado pelo treinador é o lado mental. Na sua justificativa, Abel voltou a citar o caso de Gomez e também pontuou sobre como o pensamento positivo pode ajudar o Palmeiras na briga por mais um título.

“A minha opinião com jogador, treinador, pai, acho que hoje mais do que nunca o lado mental comanda tudo . Eu não acreditava que o Gómez jogaria 35 minutos hoje. A presidente me ligou e falou “e se precisar”. E precisou. Ela foi lá, buscou ele e precisou dele. Tudo tem a ver com a crença dentro de você. Muitas vezes eu tenho uma pessoa dentro de mim que fala comigo e às vezes eu tenho que calar”, ressaltou.