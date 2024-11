‘Amante’ comemora gol de Matheus Gonçalves, do Flamengo, com funk viralizado após traição

Manu Soares acompanhou a vitória de virada do Rubro-Negro ao lado de outros membros da ‘Flamanguaça’ – Torcida Organizada da qual faz parte. O funk viralizado começa a tocar instantes após o gol de Matheus Gonçalves, aos 93 minutos de jogo, e a jovem imediatamente cai na dança.

O áudio íntimo enviado por Matheus Gonçalves, do Flamengo, para Manu Soares ganhou uma versão funk – viralizada nas redes sociais. Uma montagem da música ‘Se eu engravidar a culpa é sua, não minha’, do DJ Gabriel e MC Lucy, tomou conta da web após o gol marcado pelo meia na vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá na noite da última quarta-feira (20) . A repercussão foi tamanha que até mesmo a suposta amante entrou na onda.

“O Flamengo e sua torcida, um hospício. A amante do Matheus Gonçalves na resenha”, escreveu um rubro-negro no X (antigo Twitter). O vídeo, publicado por amigo de Manu e que já conta com mais de quatro mil curtidas, repercutiu em diversos perfis nas redes sociais.