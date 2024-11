Vitor Roque revela idolatria por Cristiano Ronaldo e desabafa sobre o Barcelona

Atacante emprestado ao Betis destaca inspiração no astro português e comenta os momentos difíceis no clube catalão

“Meu ídolo sempre foi Cristiano Ronaldo. Também gosto muito do Neymar, pela sua magia brasileira, mas sempre me inspirei muito no Cristiano”, afirmou.

Em entrevista ao programa ‘Todo al Verde’, da Betis TV, divulgada nesta quarta-feira (20), Vitor Roque, atacante do Barcelona emprestado ao Betis, revelou que Cristiano Ronaldo é seu maior ídolo e comentou os desafios que enfrentou no clube catalão.

O jogador também falou sobre as dificuldades vividas no Camp Nou após ser contratado pelo Athletico-PR e, com apenas 16 partidas, acabar dispensado do Barça.