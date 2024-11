Vasco propõe acordo para pagamento de Hugo Moura ao Athletico-PR

Cruz-Maltino estava sendo processado pelo clube paranaense por não honrar com os compromissos da compra em definitiva do jogador no ano passado Crédito: Jogada 10

O Vasco vai começar a pagar ao Athletico-PR pelo empréstimo de Hugo Moura. O Cruz-Maltino, assim, propôs um acordo na Vara Cível de Curitiba de parcelamento para quitar a dívida com o Furacão pela compra do volante, que aconteceu no ano passado. A diretoria do Vasco reconheceu a dívida, que vem sendo cobrada pelo Furacão desde julho. O valor é de R$ 1,9 milhão, com juros do atraso. No acordo inicial, o clube teria que pagar R$ 1,5 milhão pelo atleta.

