Timão na Libertadores? O que o Corinthians precisa fazer

Timão pode conseguir vaga na competição continental pela classificação no Brasileiro ou ser beneficiado por título de adversários

Embalado com quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Corinthians sente uma mudanças de ares da competição. Após passar boa parte da temporada com o foco em evitar o rebaixamento, o Timão subiu na tabela, vê a zona de descenso mais longe, está na área de classificação para a Sul Americana e pode pensar em vôos maiores.

O adversário desta quarta-feira (20), Cruzeiro, ocupa justamente a primeira colocação na zona de classificação para a Libertadores, está a seis pontos do Timão na tabela. Uma vitória pode acabar com o fantasma do rebaixamento e encurtar a distância para o torneio continental para três pontos.