Técnico do Paraguai é chamado de ‘gênio’ por Julio Enciso

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na avaliação do atacante que joga no Brighton, o resultado nas condições em que ocorreu (gol no fim e atuando na altitude) foi de suma importância mirando uma das vagas na próxima Copa do Mundo. Nesse momento, o selecionado guaraní está em sexto lugar, com 17 pontos, o último posto com vaga direta no Mundial de 2026.