São Paulo x Bahia (Copa do Brasil Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 15h30, no estádio Novelli Júnior, pelo jogo de ida da semifinal da competição Crédito: Marcelo Caitano

São Paulo e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (21/11), às 15h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A volta acontece no dia 27 de novembro, às 16h, no Pituaçu, em Salvador (BA). Quem avançar, enfrenta Palmeiras ou Ceará na grande decisão. Onde assistir A partida terá transmissão do SporTV

Como chega o São Paulo O São Paulo chega à semifinal invicto. Afinal, na primeira fase, goleou o Londrina-PR por 6 a 1, em partida única, disputada em Cotia. Além disso, na segunda fase, passou pelo Criciúma-SC com 7 a 1 no agregado. Por fim, nas quartas de final eliminou a Tuna Luso-PA com 3 a 1 no agregado. Além disso, o Tricolor conta com Ryan Francisco, com o artilheiro da competição, com cinco gols em cinco jogos.