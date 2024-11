Renato Gaúcho rebate críticas: ‘O Grêmio não é mal treinado’

A situação do Grêmio não é das melhores no Campeonato Brasileiro. Ameaçado pelo rebaixamento, o Tricolor ficou apenas no empate contra o Juventude, em 2 a 2, na Arena do Grêmio. A equipe gaúcha é a 13ª colocada na tabela, com 40 pontos, três acima da zona de rebaixamento.

Principal alvo da torcida, o treinador Renato Gaúcho rebateu que recebeu as críticas ao longo dos últimos dias. O comandante tricolor não negou que o time está devendo, mas citou os problemas que teve na preparação para encarar o Juve, como os jogadores convocados, além de deixar o futuro em aberto.