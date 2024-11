Palmeiras x Ceará (Copa do Brasil Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras encara o Ceará nesta quinta-feira (21), às 20h (horário de Brasília), na primeira partida das semifinais da Copa do Brasil Sub-20. O duelo será no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. A outra semifinal é entre São Paulo x Bahia.

Como chega o Palmeiras

Atual campeão brasileiro, o Palmeiras busca a dobradinha com o título da Copa do Brasil. Entre os destaques do Alviverde estão Arthur Gabriel, Luighi e Thalys Henrique, recentemente convocados para a Seleção Brasileira Sub-20. Eles são as principais esperanças de gol para levar o time à final.