Mauro Icardi expõe Wanda Nara após acusação de violência de gênero

Na última semana, Wanda Nara apresentou uma denúncia de violência de gênero contra seu ex-marido, Mauro Icardi, à Justiça. A briga que ocasionou a denúncia ocorreu quando Wanda Nara voltou de suas férias, no Brasil, à Argentina. Depois de ter sido pega de surpresa com a presença de Icardi no apartamento – de posse dos dois -, a empresária disse que discussão acalorada foi motivada pela postura do jogador ao impedir sua entrada no local.