Matheus Gonçalves reforça importância dos Garotos do Ninho: ‘Flamengo só ganha com isso’

Nos minutos finais, o Flamengo venceu de virada o Cuiabá por 2 a 1, nesta quarta-feira, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada do Brasileirão. Os dois gols, aliás, foram marcados por Guilherme e Matheus Gonçalves, formados na base do clube. Após o jogo, os atletas destacaram o feito.

Matheus Gonçalves, aos 47 minutos da segunda etapa. O camisa 20 rubro-negro, assim, demonstrou a felicidade pela estreia com gol do companheiro de base e reafirmou a importância dos Garotos do Ninho para o elenco profissional do Flamengo.