Lucas Silva diz que Cruzeiro atuou com ‘seriedade’ e projeta final: ‘Coroar trabalho’

Atleta analisa desempenho da equipe celeste na derrota para o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada Crédito: Jogada 10

Com uma escalação repleta de reservas, o Cruzeiro não teve uma boa atuação e perdeu para o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena. Apesar do elenco pensar na final da Sul-Americana, que acontece no sábado (23), Lucas Silva fez questão de dizer que a equipe celeste encarou o duelo com seriedade. “Jogamos com um time alternativo, pensando na final, mas encaramos com seriedade. No início sofremos um pouco, eles fizeram os gols, depois nos encontramos até fazer o nosso primeiro gol. No segundo tempo fomos melhores ainda, ressaltar nosso desempenho”, disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Dessa forma, no próximo sábado (23), às 17h (de Brasília), os comandados do técnico Fernando Diniz medem forças com o Racing, da Argentina. O confronto acontece no La Nueva Olla, no Paraguai, pela decisão da Sul-Americana.

Caso conquiste o troféu, o time celeste estará de volta à Libertadores depois de tudo que passou com o rebaixamento e os anos de Série B. O foco é coroar o trabalho e a reconstrução do clube, assim como projetar os próximos anos pensando em voos mais altos. “É assim que queremos seguir para sábado. Final importante para nós. Vamos muito focados para coroar nosso trabalho”, completou.