Kaiki anota primeiro gol como profissional do Cruzeiro: ‘Sonho de criança’

Vale lembrar que o jovem Kaiki está no clube mineiro desde os 11 anos de idade e fez sua estreia como profissional em 2021. No ano seguinte, participou da campanha do título da Série B do Campeonato Brasileiro, sob a batuta de Paulo Pezzolano.

Com a camisa da Raposa, o atleta esteve em 45 partidas, sendo 23 delas como titular. Recentemente, ele renovou seu contrato até o fim de 2027.