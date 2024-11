Justiça acusa Jorge Valdivia em segundo caso de estupro no Chile

Detido no dia 22 de outubro , sob acusação de agressão sexual contra tatuadora, Valdívia teve sua prisão preventiva revogada pela Justiça do Chile em 4 de novembro. A pena acabou convertida para domiciliar noturna. Esta é, portanto, a segunda denúncia contra o ex-jogador no período de um mês.

A Justiça do Chile recebeu, nessa terça-feira (19), uma segunda acusação de estupro contra Jorge Valdívia. O ex-jogador permanecerá em prisão domiciliar noturna até a data de abertura do julgamento e está proibido de se aproximar da vítima ou deixar o país.

De acordo com informações locais, a segunda denúncia se refere a uma agressão cometida dois dias antes do primeiro crime – contra a tatuadora. O promotor da causa, Rodrigo Celis, indicou semelhanças nas acusações, mas alertou para gravidade das lesões corporais nesta nova queixa .

O caso

Acompanhados de duas mulheres, os irmãos Valdivia começaram a noite de 17 de outubro no restaurante ‘El Toro’ e posteriormente seguiram para o bar ‘Candelaria’. Jorge e Claudio decidiram, então, levar as acompanhantes ao apartamento do ex-jogador em Las Condes, em Santiago – onde o crime ocorreu.

Câmeras do prédio registraram o momento que as mulheres deixaram o local, ainda na madrugada do dia 18, e notou-se, ainda segundo o jornal ‘Bio Bio’, inquietude no comportamento de uma delas. A denunciante aparece nos registros sem uma parte da roupa, cobrindo-se apenas com um moletom. Os irmãos permaneceram no apartamento.

Defesa de Jorge Valdivia

A advogada Paula Vial, responsável pela defesa de Jorge Valdivia, questiona os elementos apresentados nas denúncias. De acordo com sua análise, não há provas contundentes que houve crime.