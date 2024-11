Jair e Paulinho podem voltar a atuar juntos pelo Vasco após 298 dias

Ao entrar em campo na quinta-feira (21), contra o Inter, o Vasco poderá voltar a contar com uma dupla importante. Trata-se de Jair e Paulinho. Afinal, ambos estão recuperados do rompimento do LCA (ligamento cruzado anterior) do joelho e começam a retornar aos poucos ao campo.

A última vez que isso ocorreu foi exatamente no dia da lesão de Paulinho, em 28/01. Foi durante o duelo contra o Bangu, pela quarta rodada do Campeonato Carioca, no Mané Garrincha, em Brasília. Aquela jornada, aliás, não foi boa para nenhum dos dois. Afinal, Jair recebeu cartão vermelho direto logo aos 4′ do primeiro tempo, enquanto Paulinho se lesionou e saiu aos 33′ também da etapa inicial.

Após cumprir suspensão automática contra o Nova Iguaçu, em derrota por 2 a 0 pela quinta rodada, Jair voltou ao time titular para enfrentar o Flamengo, no dia 4 de fevereiro – sete dias após a lesão do companheiro. Na ocasião, também no começo do prélio, ele sofreu entrada de Gerson e caiu machucado. Apesar de duas tentativas de voltar a campo, ele saiu, com a lesão constatada no dia seguinte.

Números da dupla do Vasco atuando junta

Jair chegou ao Vasco em janeiro de 2023, enquanto Paulinho só foi vestir a Cruz de Malta em julho, após chegar durante a janela do meio de ano. Desde então, foram 16 partidas atuando juntos, sendo 14 no ano passado e duas na temporada atual.