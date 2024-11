Ídolo do Botafogo, Jefferson elogia John: ‘Potencial enorme’

Goleiro é um dos destaques do Alvinegro nesta temporada; ex-goleiro também falou sobre sua carreira no clube carioca

Um dos três jogadores que mais atuaram pelo Botafogo, o ídolo e ex-goleiro Jefferson exaltou o goleiro John, que é um dos destaques do elenco do Alvinegro nesta temporada.

“Ele tem um potencial enorme, um cara humilde e trabalhador. Se Deus quiser, vai ficar na história do Botafogo com os dois títulos (Brasileirão e Libertadores). Eu faço votos para que ele permaneça, mesmo com interesse de outros clubes, para não fazer o clube de trampolim e criar uma grande carreira”, disse, em entrevista ao “Lance!”.