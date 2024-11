Guerrero reclama de arbitragem de Argentina x Peru: ‘Se tocasse no Messi, era falta’

BUENOS AIRES, ARGENTINA - NOVEMBER 19: Paolo Guerrero of Peru reacts during the South American FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Argentina and Peru at Estadio Alberto J. Armando on November 19, 2024 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images) Crédito: Daniel Jayo

O Peru não consegue reagir nas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026 e conheceu mais uma derrota nesta terça-feira (19). Contudo, depois do revés para a Argentina, o atacante Paolo Guerrero criticou o desempenho da arbitragem, que segundo ele, condicionou a partida e deu um tratamento especial para Lionel Messi. “É um pouco difícil quando o árbitro te condiciona. Nos empurraram e não havia nem uma falta. Se tocava no Messi com um dedo, e tudo era falta. Ninguém fala nada porque é o Messi”, reclamou da arbitragem comandada por Wilmar Roldán.

Dessa forma, foi justamente o craque que deu a assistência para o gol de Lautaro Martínez. O tento, inclusive, sacramentou o triunfo hermano, que segue na liderança isolada com 25 pontos e segue firma na busca por mais um título mundial. Messi é o artilheiro da competição, com seis gols, um a mais que Darwin Núñez, do Uruguai.