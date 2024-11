Grêmio marca no fim e arranca empate contra o Juventude

Tricolor abriu o placar no começo do jogo, sofreu a virada e conseguiu evitar a derrota com gol nos acréscimos. Papada ainda perdeu um pênalti Crédito: Jogada 10

O Grêmio não conseguiu o resultado ideal, mas evitou um placar ainda pior. Na noite desta quarta-feira (20), o Tricolor empatou com o Juventude em 2 a 2. Braithwaite abriu o placar, o Juve virou com Luis Mandaca, mas o time da casa buscou o empate nos acréscimos, em gol contra de João Lucas. Com o resultado, o Grêmio ficou na 13ª colocação, com 40 pontos, e está a três pontos da zona de rebaixamento. Já o Juventude saiu da zona de descenso, e no momento é o 15º, com 38 pontos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Grêmio sai na frente, mas não mantém o nível Logo na primeira chegada, a dupla de ataque escalada por Renato Gaúcho deu resultado. Aos dois minutos, Diego Costa recebeu lançamento de Edenílson e ajeitou para Braithwaite bater no canto e abrir o placar. Porém, quem esperava um jogo na mão do Grêmio, se enganou. O Tricolor pouco chegou , não colocou intensidade e só voltou a assustar aos 38′, em arremata de fora da área de João Pedro.

O Juventude cresceu aos poucos no jogos e foi se sentindo a vontade no campo ataque. A equipe de Caxias do Sul reclamou de um pênalti não marcado em Gabriel Taliari, após divida com Reinaldo. Entretanto, no último minuto, Ewerthon cobrou falta e Luis Mandaca cabeceou para empatar o jogo. Juventude vira, mas Tricolor empata nos acréscimos O Juve voltou na segunda etapa com tudo e aproveitou vacilos gremistas para virar. Gustavo Martins afastou mal, Mancada deu passe preciso e Lucas Barbosa deu uma linda cavadinha para virar. Na sequência, Jadson recuperou a bola de Reinaldo e foi derrubado pelo lateral na linha da área. Pênalti, que Gabriel Taliari cobrou e parou em Marchesin. Depois disso, o Juventude se fechou e o Grêmio cresceu na partida. Apenas nos minutos, o Tricolor conseguiu criar boas oportunidades. Nos acréscimos, Monsalve ficou com a bola na área, bateu firme e acertou o travessão.