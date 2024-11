Garotos do Ninho marcam na virada do Flamengo sobre o Cuiabá

Na Arena Pantanal, Fla massacrava, mas perdia por 1 a 0. Porém, Guilherme e Matheus Gonçalves, este aos 47 da etapa final, garantem o 2 a 1 Crédito: Jogada 10

Um gol de Matheus Gonçalves, na raça, aos 47 minutos do segundo tempo, garantiu uma vitória dramática ao Flamengo neste sábado, 20/11, na Arena Pantanal. O jogo, válido pela 34ª rodada do Brasileirão, teve seus gols apenas na segunda etapa. Após dominar a primeira metade do jogo, mas sem sucesso para marcar, os cuiabanos saíram na frente com Derik Lacerda. No entanto, o treinadro Filipe Luís teve estrela. Colocou dois reservas e eles marcaram: Guilherme e Matheus Gonçalves. Com isso, o Flamengo sobe para 62 pontos, mantendo sua pequena chance de título e sustentando o quarto lugar, um ponto atrás do Fortaleza. Já o Cuiabá, que chegou a fazer um gol com Pitta quando o jogo estava 1 a 1, mas foi bem anulado pelo VAR, permanece com 29 pontos. O time está em penúltimo lugar e pode ser rebaixado na próxima rodada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Primeiro tempo: só deu Flamengo Com a tradicional marcação alta e pressão nos primeiros minutos ao estilo Filipe Luís, o Flamengo quase marcou com Wesley no primeiro minuto. Aos nove, Michael fez grande jogada individual, mas errou o passe na hora de arrematar ao gol. Contudo, o Cuiabá era perigoso quando acionava Derek pela esquerda.

Mas o esquema dos cuiabanos, com três zagueiros, três volantes e alas que pouco avançavam, chamava o Flamengo para o ataque. E, se o Flamengo na prática tinha três zagueiros, logo um deles, Alex Sandro, retornou para ser lateral-esquerdo e Ayrton Lucas revezava com Michael pela esquerda do ataque. E o baixinho Michael, caindo pela direita, engavana a marcação. Numa dessas, quase marcou aos 23, em passe de Pulgar. O Fla seguiu melhor, mas pecando na finalização. Nos acréscimos, Wesley mnandou mais uma de fora da árera. Walter voou e salvou. Cuiabá em vantagem Na volta do intervalo, o Cuiabá voltou bem melhor, enquanto o Flamengo teve dificuldade para encaixar os ataques. Aos 13 minutos, o time da casa saiu na frente quando Clayson lançou Derik Lacerda nas costas de Fabrício Bruno. O atacante bateu sem chances para Rossi. Garotos marcam e Flamengo vira Atrás no placar, o Fla precisou de quatro minutos para empatar. Aos 17, Empereur tentou driblar Bruno Henrique, mas perdeu a bola. O atacante foi ao fundo pela direita e cruzou. Guilherme, garoto do sub-20 que havia entrado há pouco, pegou de primeira; Walter ainda espalmou, mas a bola morreu no gol.