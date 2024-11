Galoppo passa por artroscopia no joelho e só deve voltar a jogar pelo São Paulo em 2025

Em baixa com Luis Zubeldía, meia argentino deve demorar até quatro semanas para se recuperar e será desfalque nos próximos jogos do Tricolor

O meia Galoppo passou por uma artroscopia no joelho esquerdo na tarde desta quarta-feira (20) e desfalcou o São Paulo no empate com o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Com um trauma no local, ele foi submetido a exames que evidenciaram a obrigatoriedade de um procedimento cirúrgico.

Embora o clube não adote a postura de divulgar prazo para recuperação dos seus atletas, a tendência de retorno é de, no máximo, quatro semanas. Assim, o argentino sequer entrou na relação para o jogo em Bragança Paulista.