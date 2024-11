Fluminense faz promoção de ingressos para jogos com Criciúma e Cuiabá

Restam cinco rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, e o Fluminense terá três delas no Maracanã. A primeira acontece nesta sexta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), diante do Fortaleza. Para os confrontos seguintes, no mesmo estádio, contra Criciúma e Cuiabá, o Tricolor adotará uma promoção no valor dos ingressos semelhante ao que divulgou para o duelo com o Leão do Pici.

Dessa forma, o valor irá seguir o mesmo formato, com a abertura do Setor Norte, no valor de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada).