Flaco López celebra virada do Palmeiras na Fonte Nova: ‘Só acreditei que a bola entrou’

Autor do segundo gol do Alviverde, o argentino garantiu a importante vitória na busca pelo título do Brasileirão

De virada, o Palmeiras venceu o Bahia por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (20), na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro . Com o grande resultado fora de casa, o Alviverde diminuiu a diferença para o líder Botafogo, que agora é de apenas um ponto. Autor do gol da vitória, Flaco López celebrou o resultado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O argentino começou a partida no banco de reservas e voltou a marcar após seis jogos. No lance, o jogador desviou a bola em cruzamento de Vanderlan, mas ao tocar no travessão e no chão, o árbitro mandou o jogo seguir. Mas com a checagem do VAR, constataram que a bola ultrapassou a linha por completo e, portanto, o gol foi validado. Perguntado se viu a bola bater dentro do gol, o atleta negou.