Fim de 2024, e o Brasil ainda não sabe defender quando perde a bola

Dorival acena com desenho de jogo, mas precisará tomar medidas quando o Brasil jogar sem a bola e quando precisar criar espaços contra retrancas

“O jogo ficou franco no segundo tempo, muito aberto, não é aquilo que nós queremos e nem aquilo que nós trabalhamos. Porém, esse foi o desenho da partida”. Essa foi uma das frases do técnico Dorival Júnior em sua coletiva na Fonte Nova ao avaliar Brasil 1×1 Uruguai, nesta terça (19), pelas Eliminatórias.

O time acabou o jogo com cinco atacantes. Mas e daí? Estava muito mais para um amontoado na frente do que uma equipe organizada ofensivamente. Luiz Henrique, centralizado, por exemplo, não teve sequer a chance de passar perto do que apresentou na última Data Fifa.