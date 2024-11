Filipe Luís destaca ‘vantagem’ com Garotos do Ninho após vitória do Flamengo

“A vantagem que eu tenho de ter trabalhado no sub-17 e no sub-20 é que eu conheço todos os meninos que estão no clube. Sei o que eles podem render, e eu sou um treinador que me guio muitos pelos treinos. Vejo os detalhes e depois revejo o treino, que é gravado, para entender como foram esses comportamentos. Guilherme e Matheus treinaram juntos durante a semana, e uma das minhas questões foi deixar o Matheus fora pensando no segundo tempo. Para ter uma troca imponente no campo, sei que ele não entrou da melhor forma, não foi a melhor versão do Matheus, mas Guilherme e Matheus se deram bem juntos”, destacou.

O técnico Filipe Luís destacou o bom desempenho dos garotos do Ninho na vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Cuibá, nesta quarta-feira, na Arena Pantanal . O treinador citou a vantagem de conhecer os meninos por ter trabalhado na base do clube. Isto, assim, foi um fator para vencer o Dourado mesmo fora de casa.

Filipe Luís disse que pensou promover a estreia de Guilherme no Fla-Flu do returno do Campeonato Brasileiro. Ao citar isso, garantiu confiar em toda a garotada da base.

“Conheço bem o Gui, quis colocá-lo contra o Fluminense uns jogos atrás, mas não senti confiança. Tenho que ter muito cuidado com esses meninos para não queimar. Não esperava que ele fosse fazer o gol e estar jogando solto do jeito que ele foi. Mas tenho muita confiança nele porque jogou todos os jogos comigo no sub-20. Confio muito nesse jogador. Nele, no Matheus e em muitos outros que estão subindo agora e tendo oportunidades de treinar com a gente. Com certeza vão nos ajudar nesse período”, disse.

Inclusive, Matheus Gonçalves comentou, na saída do campo após a vitória, que a diferença do novo treinador em comparação a outros que passaram pelo clube recentemente é que ele parece “entender melhor” as joias da base.