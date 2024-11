Fabrício sinaliza iminente saída do Internacional: ‘Não devo permanecer’

Goleiro foi uma peça útil com Coudet, mas ainda não foi utilizado desde a chegada do técnico Roger Machado no Colorado

Fabrício, atualmente terceira opção para o gol do Internacional , apontou que deve sair ao fim da temporada. Isso porque ele não vem recebendo oportunidades com o técnico Roger Machado desde que houve a mudança no cargo. Ainda por cima, o seu vínculo com o Colorado expira ao fim de 2024.

“Provavelmente não devo permanecer. Se fosse já teriam me procurado. Mas tenho certeza que vai aparecer alguma coisa. A oportunidade que tive no Inter, fiz meu melhor e alguém vai reconhecer”, comentou em entrevista ao portal ‘ge’.

Fabrício chegou ao Inter após o fim da disputa do Estadual, em abril. O clube gaúcho identificou o goleiro como uma boa adição ao elenco depois de se destacar pelo Nova Iguaçu. Na ocasião, ele foi vice-campeão carioca com a equipe. Naquele período, a intenção do Colorado era contratar um reserva qualificado para Rochet, já que ele ficaria ausente em algumas partidas, pois disputaria a Copa América com o Uruguai. Concidentemente foi o período em que Fabrício teve a sua sequência como titular.

A última vez que esteve em campo foi na derrota para o Vasco por 2 a 1, no Beira-Rio. Por sinal, não é relacionado desde 14 de agosto, na vitória sobre o Juventude, em duelo atrasado pelo Campeonato Brasileiro. Ainda por cima, o Internacional teve o seu planejamento inicial prejudicado. Afinal, Ivan contratação feita no início da temporada para ser o reserva imediato ao arqueiro uruguaio, sofreu uma lesão grave no ligamento do joelho direito.

Passagem de Fabrício pelo Internacional

Até aqui, Fabrício vestiu a camisa do Inter em dez ocasiões, todas quando Eduardo Coudet ainda era o treinador. Posteriormente, com a chegada de Roger Machado, o jovem Anthoni tornou-se o substituto imediato de Rochet. Além disso, Ivan já está recuperado da grave contusão e treina normalmente com o grupo. Este cenário também dificulta a permanência de Fabrício. Isso porque, no começo do ano, Ivan foi contratado em definitivo junto ao Corinthians com vínculo até dezembro de 2026.