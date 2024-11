Esposa de Lucas Paquetá faz homenagem ao jogador em jaqueta

Esposa de Lucas Paquetá, Duda Fournier esteve na Arena Fonte Nova para acompanhar o meio-campista em ação pela Seleção Brasileira. Na arquibancada, a esposa do jogador do West Ham, da Inglaterra, exibiu uma jaqueta personalizada com uma imagem do ex-Flamengo.

Em seu perfil no Instagram, a jovem publicou imagens no estádio vestida com a roupa estilizada. Assim como um desenho de Lucas Paquetá, o modelo traz ainda um trecho bíblico.