Éder Militão e Tainá Castro planejam festa de casamento no Brasil em 2025

A união de Éder Militão e Tainá Castro será oficializada – e celebrada – com uma festa intimista no Brasil. Ainda não há detalhes minuciosos sobre a cerimônia de casamento, que está em fase de organização, mas sabe-se que acontecerá em janeiro de 2025. O casal assinou um documento para formalizar a relação estável em junho deste ano, na Espanha. O planejamento envolve uma cerimônia mais íntima, focada apenas nos amigos e familiares do casal, sem qualquer alarde. Éder e Tainá têm raízes em lugares diferentes e por isso há dúvidas sobre o melhor local para celebração. Como ela é do Sul e ele de São Paulo, o casal pretende encontrar um ‘meio-termo’, e o Rio de Janeiro aparece como opção nesse cenário – visto que ambos têm núcleos na cidade.

Éder Militão e Tainá Castro se relacionam desde janeiro e assinaram um contrato de união estável assim que decidiram morar juntos na Espanha, em junho. O documento era necessário para que ela pudesse residir junto ao jogador do Real Madrid no país.

União estável O casamento de Éder e Tainá só se tornou público um mês após a assinatura do documento de união estável. À época, o casal não se interessou em fazer festa ou divulgar a notícia devido aos compromissos do jogador com o Real Madrid e com a Seleção Brasileira, visto que estava na convocação para Copa América. A união do casal pegou principalmente Léo Pereira, do Flamengo, de surpresa. Isso porque o ex de Tainá Castro, que se relaciona com a mãe da filha de Éder Militão, não quis aceitar a mudança dos filhos do casal para Espanha. O zagueiro rubro-negro e a estudante de medicina são pais de Helena, de cinco anos, e Matteo, de três. Os dois travam uma guerra judicial pela guarda das crianças. “Já tinha um papo de ela se mudar para Espanha, os dois [Tainá e Léo] já tinha conversado sobre e como fariam com os filhos. Ele não gostou nada. Mas o casamento mesmo acabou como um plot twist para todo mundo”, contou uma fonte próxima à época.