Dorival pede paciência e diz que ‘muitas coisas mudaram’ na Seleção

Treinador ressalta evolução no Brasil, afirma que resultados abaixo 'encobrem o que está acontecendo' e confia em sequência de trabalho em 2025 Crédito: Jogada 10

O técnico Dorival Júnior analisou a temporada pela Seleção após empate frustrante por 1 a 1 com o Uruguai, nesta terça-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O treinador enxerga evolução do time do Brasil e ressalta que os resultados encobrem as mudanças no trabalho. “O trabalho vem melhorando a cada momento, percebo isso dos jogadores, aquilo que nós temos visto em campo, essas últimas duas partidas acredito que a gente teve um bom volume de jogo, criamos oportunidades, poderíamos ter tido uma sorte melhor. Mesmo num momento em que, de repente, se olhe e diga ‘pouca coisa mudou’. Eu acho que muita coisa mudou, estamos no caminho, queremos o resultado mais do que ninguém, estamos bem próximos que isso aconteça. Temos que ter paciência”.

"O trabalho está sendo realizado. Mesmo que as pessoas não queiram enxergar, o trabalho está acontecendo. Os resultados, infelizmente, encobrem o que está acontecendo. Tenho confiança no nosso caminho e acredito que os resultados serão melhores nos momentos que necessitarmos deles ainda mais.

Segue no cargo para 2025 Dorival Júnior também foi questionado sobre a segurança no cargo. Ele afirmou que segue no comando da Seleção Brasileira e que a decisão está nas mãos do diretor Rodrigo Caetano. “Eu acho que isso daí quem pode responder melhor do que eu é o diretor de futebol, o Rodrigo, e o presidente. Até então, todos estão vendo, acompanhando os trabalhos. O Rodrigo não perde um treinamento, está em todas as reuniões, palestras. No Brasil somos resultadistas, essa é a realidade. Os resultados, infelizmente, encobrem o que está acontecendo. Tenho confiança no nosso caminho e acredito que os resultados serão melhores nos momentos que necessitarmos deles ainda mais”, disse o treinador.

Com o resultado, o Brasil, aliás, deixa de assumir a vice-liderança das Eliminatórias e fica com 18 pontos (cinco vitórias, três empates e quatro derrotas), na quinta posição. Agora, a Seleção, assim, só volta a campo pela disputa em março de 2025. Na próxima data Fifa o Brasil enfrentará Colômbia, em casa, e Argentina, fora, pelas Eliminatórias. “Acho que nós tivemos mais coisas boas que negativas no último ano, mas acho que os resultados encobrem isso. Tenho os pés no chão e acredito que as coisas estão acontecendo. Não tenho receio em afirmar, pela minha experiência, meu sentimento com os jogadores, que as coisas estão acontecendo. A confiança é grande.” Outros trechos da coletiva de Dorival Análise: “O jogo foi muito aberto no segundo tempo, não é o que queremos. O Uruguai se defendeu muito bem. Atacamos por todos os lados, buscamos ultrapassagens pelas laterais. De um modo geral, estamos buscando equilíbrio para que seja diferente. A nossa posse de bola tentamos transformar em jogadas agudas. Tivemos um bom volume, mas não concluímos. Vamos transformar esse processo e tentar fazer com que melhore com o tempo.”