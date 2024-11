Dono do Cruzeiro abre o jogo sobre Gabigol: ‘A gente espera, é o nosso sonho’

O atacante tem contrato com o Flamengo até o final da atual temporada, e Pedrinho revela desejo de contar com o atleta

O dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, afirmou que aguarda uma definição sobre a situação do clube com Gabigol. O dirigente se pronunciou após a final do Campeonato Mineiro Feminino, disputada entre o time celeste e o Atlético-MG nesta quarta-feira (20).

Gabigol, por sua vez, declarou após a final da Copa do Brasil que a decisão sobre seu futuro seria dele, enquanto defendia o Rubro-Negro. Seu nome foi vinculado a Palmeiras e Santos, mas o provável destino, a partir de 2025, deve ser o Cruzeiro.