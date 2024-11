Dirigente do Santos participa de curso na Uefa

O diretor executivo do Santos, Paulo Bracks, esteve na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça, para dar início em um curso para gestores na entidade. A duração é de um ano e também tem módulos remotos. O dirigente acredita que vai conseguir levar alguns aprendizados para o clube santista.

“Grandes clubes na Europa passaram por reconstruções recentes. Parte do curso oferecerá uma perspectiva prática sobre o aspecto de projeto esportivo e reformulações no futebol, passando pelo lado financeiro. Novas regras de governança e de integridade também farão parte do aprendizado, com objetivo de aplicação imediata para a realidade do Santos. Temos a técnica nos nossos campos, somos o maior exportador de jogadores profissionais há anos, mas precisamos evoluir como gestores dentro dos nossos clubes e até mesmo na Seleção Brasileira. Precisamos resgatar nosso protagonismo no cenário internacional, não só com atletas ganhando premiações individuais, mas, sobretudo, coletivamente”, disse.