Dirigente do Corinthians confirma parte financeira apertada para comprar Hugo Souza

Aliás, com confiança nos departamentos jurídico e financeiro, Fabinho garantiu que o Corinthians está trabalhando para finalizar a negociação no prazo. O valor acordado para a compra é de 800 mil euros (aproximadamente R$ 4,8 milhões, considerando a cotação atual).

Fabinho Soldado, executivo do Corinthians, anunciou nesta quarta-feira (20) que o clube tem até o dia 30 para concluir a compra de Hugo Souza. O Flamengo, atual detentor dos direitos econômicos do goleiro, já recebeu o comunicado formal sobre a intenção de compra.

“Temos algumas questões a resolver, como o transfer ban e situações envolvendo Hugo e Cacá. Porém, nossos departamentos realizam um trabalho muito qualificado. Cascone (diretor jurídico) e Pedro (diretor financeiro) lideram essas ações, e eu converso com eles todos os dias. Eles me asseguram que tudo será resolvido no momento certo, permitindo que avancemos com tranquilidade”, afirmou Fabinho.

Além disso, ele destacou: “Já notificamos o Flamengo. Agora, cabe aos advogados e ao jurídico cuidar da parte burocrática. O prazo final é dia 30. Apesar disso, estou tranquilo, pois sei que profissionais competentes estão conduzindo o processo.”

Hugo Souza, que chegou ao Corinthians no meio da temporada, rapidamente se firmou como titular. Ele conquistou a torcida, que ansiava por um goleiro confiável após a saída de Cássio para o Cruzeiro.