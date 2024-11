Diniz fala sobre planejamento do Cruzeiro e foco na decisão: ‘Conscientes do que fazer’

O técnico Fernando Diniz optou por colocar em campo os reservas do Cruzeiro contra o Corinthians, na derrota por 2 a 1, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Nos dias que antecedem a final da Sul-Americana, o comandante celeste explicou o planejamento e reiterou o foco total na decisão diante do Racing, da Argentina.

Dessa forma, no próximo sábado (23), às 17h (de Brasília), os comandados do técnico Fernando Diniz medem forças com o Racing, da Argentina. O confronto acontece no La Nueva Olla, no Paraguai, pela decisão da Sul-Americana.