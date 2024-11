Diego Ribas ganhará jogo de despedida no Werder Bremen em 2025

Após pendurar as chuteiras, de forma oficial, Diego Ribas terá a chance de voltar a atuar pelo Werder Bremen, da Alemanha. Afinal, o brasileiro fará uma partida de despedida na Alemanha, no dia 22 de março de 2025, quando voltará ao Weserstadion. Por lá, ao longo da carreira, conquistou dois títulos pelo clube alemão, entre 2006 e 2009.

“Werder e a cidade de Bremen sempre foram especiais. Vivi três anos incríveis no clube, por isso tenho muito carinho e gratidão. Me diverti muito, experimentei muito amor. Para mim, o jogo será o encerramento de um grande momento, e estou mais do que animado para jogar no estádio, diante dos fãs mais uma vez”, comemorou.