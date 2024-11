Despedida de Adriano Imperador ganha reforços internacionais

A despedida de Adriano Imperador do futebol promete reunir uma legião de ídolos do Flamengo e da Inter de Milão. O último a confirmar presença no evento foi o ex-zagueiro italiano Marco Materazzi, autor do gol da Itália na conquista do tetra da Copa do Mundo, em 2006. O encontro acontece no dia 15 de dezembro, no Maracanã.

Outros nomes internacionais também já estão confirmados na partida, como é o caso de Burdisso, David Pizarro e Gamarra. Os três atuaram com o Imperador no clube italiano. Porém, o lendário zagueiro paraguaio também dividiu o vestiário com Adriano no Flamengo. Além dos gringos, a Inter deve contar com o reforço de brasileiros que vestiram a camisa do clube. É o caso de Maicon e Maxwell, ambos ex-laterais.