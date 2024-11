David Beckham sofre de doença inflamatória de pele; caso não tem cura

A Dermatite atópica atinge anualmente cerca de 10% dos adultos e 20% das crianças que vivem em áreas urbanas ou países de alta renda. Não há comprovação científica da causa exata da doença, mas sabe-se, porém, que fatores genéticos e ambientais têm influência direta no desenvolvimento.

David Beckham se tornou um paciente adulto vítima de dermatite atópica – doença de pele crônica e hereditária que provoca surtos da erupção cutânea e coceira. De acordo com especialistas, a doença se manifesta habitualmente em crianças, mas pode ocorrer em qualquer idade e há, inclusive, um aumento de casos em adultos.

Especialistas apontam para um defeito genético da barreira da pele, que predispõe a pele à inflamação. A maioria das pessoas desenvolve o distúrbio antes dos cinco anos de idade ou até mesmo antes de completar um ano. As erupções cutâneas vermelhas – que podem apresentar crostas na face, no couro cabeludo e/ou pelo corpo – tendem a diminuir consideravelmente com tratamentos específicos.