Cruzeirense Cássio recebe o carinho dos corintianos

Agora no Cruzeiro, após 12 anos de idolatria e títulos no Timão, goleiro não esconde emoção e amor pelo ex-clube

Pela primeira vez desde que saiu do Corinthians e acertou com o Cruzeiro, Cássio voltou à Neo Química Arena. Foi nesta quarta-feira, 20/11, no fim da manhã, quando a Raposa se enfrentou com o Timão pela 33ª rodada e perdeu por 2 a 1. Cássio não foi a campo, pois o treinador Fernando Diniz poupou todos os titulares cruzeirenses e o goleiro foi Anderson. Afinal, há uma final de Sul-Americana contra o Racing, em Assunção, neste sábado, para o time se preparar.

O agora cruzeirense Cássio,foi muito paparicado por funcionários e alguns torcedores que avistaram o goleiro na parte interna do estádio. Não por acaso. Afinal, foram 12 anos e mais de 700 jogos, sempre com muito destaque com a camisa corintiana. E incluindo tótilços estaduais, brasileiros, Libertadores e Mundial pelo clube. Cássio se emocionou com o carinho: