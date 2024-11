Criciúma x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam às 16h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina Crédito: Jogada 10

Criciúma e Vitória se enfrentam na tarde desta quarta-feira (20) em uma espécie de ‘confronto direto’ na luta contra o rebaixamento. O duelo, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 16h30 no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. Mandante da partida, o Criciúma ocupa a 16ª colocação na tabela com 37 pontos – empatado com o Juventude, primeiro time do Z4. O Vitória, por sua vez, soma 38 em 13º lugar. Vale destacar que o Bragantino, 18º colocado, também ameaça a dupla visto que acumula 36 pontos e também vai a campo às 16h30 (de Brasília).

Onde assistir A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o Criciúma O Criciúma não vence uma partida pelo Brasileirão desde o dia 03 de outubro, quando superou o Atlético-GO justamente no Heriberto Hülse pela 29ª rodada. De lá para cá, a equipe catarinense somou apenas dois pontos de 12 em disputa – dois empates e duas derrotas. O Tigrão conta com a força da torcida para voltar a vencer sob seus domínios, visto que vem de duas derrotas consecutivas como visitante. Vale destacar, no entanto, que o técnico Cláudio Tencati sofre com dois desfalques para partida: Wilker Ángel e Miguel Trauco. Como chega o Vitória Apesar do temor pela proximidade com o Z4, o Rubro-Negro passa por um momento mais estável que o adversário desta tarde. Isso porque o Vitória vem de cinco triunfos nos últimos oito ‘confrontos diretos’ que disputou. Superou o Atlético-GO, Juventude, Bragantino, Fluminense e Athletico.