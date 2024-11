Corinthians x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 9h30

Corinthians e Cruzeiro duelam nesta quarta-feira (20/11), às 11h, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileiro. O Timão é o 11° colocado e conseguiu abrir quatro pontos de diferença para a zona de rebaixamento. Mais do que isso, começou a sonhar com uma vaga entre os sete primeiros colocados e disputar a Libertadores. G-7 que quem abre é justamente a Raposa, com 47 pontos, mas que está com a cabeça na final da Copa Sul-Americana, no próximo final de semana. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 9h30, com o comando e a naração de Cesar Tavares.