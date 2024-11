CBF fará mudança importante após espaços vazios na Fonte Nova

A CBF não gostou nada dos espaços vazios na arquibancada da Arena Fonte Nova no empate em 1 a 1 da Seleção Brasileira contra o Uruguai, na última terça-feira (19). Assim, a entidade que comanda o futebol brasileiro deverá mudar a maneira com que realiza a venda de ingressos para jogos do Brasil.

Segundo publicação da “CNN”, nesta quarta-feira (20), dia seguinte ao tropeço brasileiro, a CBF não realizará mais partidas em estádios em que não tenha autonomia quanto à venda de ingressos. Este era o caso na partida contra o Uruguai, aliás, visto que quem definia os preços era a administração da Arena Fonte Nova.