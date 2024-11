Capitão da Seleção, Danilo fala sobre interesse do Vasco

Na zona mista após o empate do Brasil em 1 a 1 com o Uruguai, zagueiro/lateral despista possível negociação

Após o frustrante empate da Seleção Brasileira em 1 a 1 com o Uruguai, que encerrou o ano de 2024 para a Canarinho, o capitão Danilo falou sobre um possível interesse do Vasco. Informações divulgadas na última terça-feira (19), dia do jogo em Salvador (BA), dão conta de que o Cruz-Maltino quer contar com o zagueiro/lateral para 2025.

O jogador, porém, despistou, em entrevista na zona mista depois do término do prélio, disputado na Arena Fonte Nova, na capital da Bahia. Perguntado sobre a suposta negociação, Danilo quis manter o respeito com o Vasco, mas não abriu o jogo.