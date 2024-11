Bragantino x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

São Paulo e RB Bragantino jogam nesta quarta-feira (20/11), às 16h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta é o 18° colocado, com 36 pontos e precisa vencer desesperadamente para sair da zona de rebaixamento. Já o Tricolor Paulista é o sexto, com 57 pontos e segue na briga por uma vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores. Para você não perder nenhum detalhe deste jogo, a Voz do Esporte preparou uma cobertura de primeira. A Jornada Esportiva começa às 15h (de Brasília).