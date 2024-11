Bielsa afirma que Brasil ‘vai ser uma equipe fantástica’

O clima de insatisfação com o empate da Seleção Brasileira era notório após o empate em 1 a 1, diante do Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Não por acaso, o som ambiente, logo depois do apito final em Salvador, foi tomado pelas vaias.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entretanto, além de Dorival Júnior, quem também vê o futuro do Brasil com bons olhos é o comandante do selecionado uruguaio, Marcelo Bielsa. Algo que ele deixou claro quando fez uma avaliação do adversário o qual não perdeu nessa edição das Eliminatórias. A saber, além do empate da última terça-feira (19), ele venceu o confronto que aconteceu em Montevidéu, por 2 a 0.