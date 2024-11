Barcelona e Chelsea demonstram interesse em Souza, lateral do Santos

Em processo de renovação com o Santos, o lateral Souza está chamando atenção do mercado europeu e, assim, grandes clubes do futebol mundial estão interessados no jogador. Com isso, Barcelona e Chelsea estão monitorando a situação do atleta no Peixe, segundo informações do jornal “As”, da Espanha.

Sem muito espaço com Fábio Carille, o jovem participou de apenas oito jogos durante todo o ano, mas é considerado um atleta promissor. Além disso, tem grandes chances de se firmar como titular da equipe principal na próxima temporada.