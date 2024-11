Auxiliar do São Paulo analisa empate com o Bragantino e cobra evolução

Tricolor Paulista desperdiça oportunidade de se aproximar do G4 ao empatar fora de casa na 34ª rodada do Brasileirão

O São Paulo empatou nesta quarta-feira (20) com o Bragantino, fora de casa, pelo placar de 1 a 1. Assim, perdeu a oportunidade de se aproximar do G4 do Campeonato Brasileiro. Na beira do campo, quem comandou a equipe foi Maxi Cuberas, auxiliar de Zubeldía, que cumpriu suspensão.

Com o resultado, o Tricolor do Morumbi chegou aos 58 pontos e ocupa a sexta posição. Na entrevista coletiva, o auxiliar lamentou as chances desperdiçadas pela equipe.