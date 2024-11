Atlético e Botafogo empatam; Palmeiras esfrega as mãos

Com um a mais desde o fim do segundo tempo, Glorioso, líder, não fura retranca do Galo e vê a vantagem cair para dois pontos. BR pega fogo!

O Botafogo é um time que domina o jogo (até com facilidade), cria e não consegue colocar a bola lá dentro diante de ferrolhos. Talvez não tenha o “pacto” do Palmeiras. Nesta quarta-feira (20), o Glorioso, com um a mais desde o fim do primeiro tempo, bombardeou o Galo e não conseguiu sair de um 0 a 0, no Independência, pela rodada 34 desta edição do Campeonato Brasileiro. Já são mais de 180 minutos sem balançar a rede do time adversário.

Com o resultado, o Palmeiras esfregas as mãos e vê a diferença, na briga pela liderança, cair apenas para dois pontos. São 69 do Mais Tradicional, contra 67 do Alviverde. Já o time carijó fica no meio da tabela, com 43 pontos, em 11º lugar, após a prévia desta edição da final da Libertadores, em 30/11, em Buenos Aires, no Munumental de Núñez.