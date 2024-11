Atletas do Grêmio convocados voltam ao Brasil a tempo e são opções para Renato

Meio-campista Villasanti e os atacantes Aravena e Soteldo devem ficar à disposição no banco de reservas do Imortal

O Grêmio teve êxito em seu planejamento de trazer de volta ao Brasil os seus jogadores convocados por suas respectivas seleções. Tratam-se do meio-campista Villasanti, além dos atacantes Aravena e Soteldo. O trio desembarcou no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira (20). Ou seja, eles vão ser pelo menos opções no banco de reservas para o técnico Renato Gaúcho para o embate com o Juventude.

A propósito, o Imortal contou com a ajuda do empresário Celso Rigo, que emprestou seu jato particular para que o clube pudesse colocar em prática a sua logística. Assim, o pontapé inicial ocorreu, na última segunda-feira (18), quando dois representantes do Tricolor Gaúcho foram a Santiago, no Chile, para encontrar Aravena e Soteldo. O primeiro esteve a serviço exatamente do país de destino e o segundo da Venezuela.