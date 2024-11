Artilheiro nato: Gyokeres marca quatro gols em vitória da Suécia na Liga das Nações

Atacante, de 26 anos, comanda goleada sueca por 6 a 0 sobre o Azerbaijão pela Liga das Nações C, enquanto Kulusevski completa triunfo

Principal destaque do futebol europeu nesta temporada, Gyokeres não para de chamar a atenção, seja pelo Sporting, de Portugal, ou pela Suécia. Assim, o atacante estufou a rede em quatro oportunidades na goleada por 6 a 0 dos suecos sobre o Azerbaijão pela Liga das Nações C. Kulusevski marcou os outros dois gols do triunfo.

Com isso, o jogador atingiu a marca de 32 gols em 24 partidas em 2024/25. Até o momento, já são 23 gols em 18 jogos com o Sporting e nove gols em seis partidas pela Suécia na temporada.