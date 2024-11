Abel Ferreira, sobre reta final do Palmeiras: ‘O que conta é ganhar’

“Hoje tínhamos o Bahia precisando ganhar, pressionado, com o calor, o gramado que na minha opinião não era dos melhores, mas tivemos equilíbrio e resiliência, a marca dessa equipe. Lidamos com adversidades. Tivemos jogos sem eficácias, ou gols anulados pelo VAR. Mas hoje fomos eficazes”, disse o português.

Nesta quarta-feira (20), o Palmeiras conquistou uma importante vitória de virada sobre o Bahia, por 2 a 1 , na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro . Com o resultado fora, o time de Abel Ferreira reduziu para apenas um ponto a diferença em relação ao líder Botafogo. O treinador falou sobre o triunfo e destacou a resiliência da equipe.

O técnico do Alviverde ainda destacou que, independentemente da atuação da equipe, o importante é ganhar nesta reta final. Além disso, Abel elogiou a trajetória do seu principal adversário pelo título.

“Nesta reta final o que conta é ganhar. Estamos fazendo uma campanha melhor que a do ano passado, mas o Botafogo está fazendo uma campanha brilhante”, comentou.

Escolha por Felipe Anderson

O atacante vem sofrendo críticas da torcida do Palmeiras, mas Abel Ferreira decidiu manter o jogador na equipe. Perguntado sobre essa escolha, o treinador destacou as qualidades de Felipe Anderson, que afirmou ser um jogador do coletivo.

“O Felipe é um jogador do coletivo. Ele ajuda pela direita, esquerda e centro. Falta ser um bocadinho egoísta. Lembro de um lance que tirou a defesa e tem que chutar, não passar. Super solidário, todos gostam dele. Estou muito satisfeito com o desempenho dele”, opinou.